بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع

منذ ثانيتين
جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع

وطنا اليوم:شارك المئات من الشخصيات النقابية والسياسية البارزة وقيادات الحركة الإسلامية وجموع من المهندسين والمجتمع الأردني امس الأربعاء في مراسم تشييع جثمان المهندس ماجد الطباع نقيب المهندسين السابق، حيث تمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو عيشة، ودفنه في مقبرة سحاب في العاصمة عمّان.
وقد تحدث العديد من المشاركين عن مناقب الفقيد وصفاته المتسمة بالتسامح والنقاء والتقوى، كما تطرقوا إلى إنجازاته العظيمة على صعيد العمل المهني والعمل الوطني، وما قدمه لنقابة المهندسين الأردنيين في فترة شغله لمنصب النقيب.
يذكر أن المهندس الطباع تُوفي مساء الثلاثاء، وكان قد شغل منصب نقيب المهندسين في الفترة الواقعة بين عامي 2015 – 2018، إضافة إلى شغله لمواقع مختلفة نقابية وطنية وخيرية واجتماعية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:38

الاخبار المصرية …. الأردن في عيد استقلاله: مسيرة التحديث الوطني والتعاون العربي المُنتج

11:38

أولمبي النشامى بمجموعة قوية في التصفيات الاسيوية

11:25

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

11:12

من هو الإمام المصري صاحب ثاني أشهر قراءات القرآن الكريم

10:55

رغد صدام حسين تهنئ بعيد استقلال الأردن

10:48

مناشدة بالعثور على الفتى خليل النوايشة الذي فقد بالزرقاء

10:44

واشنطن تعلن تعرضها لهجوم سيبراني واسع مدعوم من الصين

10:36

السفير القطري يهنئ الأردن بعيد الاستقلال

10:17

ترجيح إتاحة خدمة جواز السفر الذكي بداية 2024

10:11

براءة الاختراع المسجلة لدواء عمان الأهلية تنشر في مجلة علمية مرموقة

10:10

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

10:08

مكافحة الفساد توقف مدير في وزارة الصحة بقضية استثمار وظيفي

وفيات

وفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة اللهالحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة الله