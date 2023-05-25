جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع

وطنا اليوم:شارك المئات من الشخصيات النقابية والسياسية البارزة وقيادات الحركة الإسلامية وجموع من المهندسين والمجتمع الأردني امس الأربعاء في مراسم تشييع جثمان المهندس ماجد الطباع نقيب المهندسين السابق، حيث تمت الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو عيشة، ودفنه في مقبرة سحاب في العاصمة عمّان.

وقد تحدث العديد من المشاركين عن مناقب الفقيد وصفاته المتسمة بالتسامح والنقاء والتقوى، كما تطرقوا إلى إنجازاته العظيمة على صعيد العمل المهني والعمل الوطني، وما قدمه لنقابة المهندسين الأردنيين في فترة شغله لمنصب النقيب.

يذكر أن المهندس الطباع تُوفي مساء الثلاثاء، وكان قد شغل منصب نقيب المهندسين في الفترة الواقعة بين عامي 2015 – 2018، إضافة إلى شغله لمواقع مختلفة نقابية وطنية وخيرية واجتماعية