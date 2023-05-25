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مخاوف الديون الأميركية تضغط على أسواق النفط

منذ 4 ثواني
مخاوف الديون الأميركية تضغط على أسواق النفط

 

وطنا اليوم – تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير التكهنات بإقدام تحالف أوبك+ على المزيد من تخفيضات إنتاج. وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي. وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا “يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي” لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.


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