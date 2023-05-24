اتحاد العمال يهنئ بعيد الاستقلال الـ 77

وطنا اليوم – يتقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، وأبناء الشعب الأردني كافة، بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على وطننا وقيادتنا وأبناء الأسرة الأردنية بالخير واليمن والبركات. إن اتحاد العمال، وهو يستذكر معاني هذه المناسبة الوطنية ويستلهم ما فيها من القيم، يؤكد وقوف عمال الوطن كافة وفي شتى ميادين العمل والإنتاج، خلف القيادة الهاشمية المظفرة، ويعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة العطاء والتقدم التي أسس لها الهاشميون، داعيا المولى القدير أن يحفظ الأردن من كل مكروه أو سوء ويبارك بجهود أبنائه.