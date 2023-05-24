نقابة الخدمات العامة تهنئ بعيد الاستقلال الـ 77

وطنا اليوم – قدمت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باسم عمالها كافة وفي سائر القطاعات المنضوية تحت مظلتها، التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 الذي يحتفل به الوطن في 25 من أيار كل عام.

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم، نرفع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو وليِّ عهده الأمين، وأبناء الشعب الأردني كافة أجمل التهاني وأطيب التبريكات، داعين المولى القدير أن يحفظ الأردن من كل مكروه أو سوء، وأن يديم أمنه واستقراره.

وأضاف أبو مرجوب، أن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، ومحطة مفصلية من محطات الدولة الأردنية، تحكي مسيرة ممتدة من البناء والعطاء، وصدق الانتماء لثرى الأردن الطهور، وتشهد على ما تحقق من إنجازات وطنية وتقدم وتطوير في شتى المجالات عبر سنوات مضت تجلت فيها العزيمة والإرادة، وتوافقت فيها إرادة الشعب مع القيادة الهاشمية التي قادت رحلة الاستقلال.

ولفت أبو مرجوب، إلى “أن الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد يتزامن هذا العام مع فرحة الأردنيين بعريس الوطن، سمو ولي العهد المحبوب، الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ما يجعل الفرحة تدخل كل بيت أردني ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة”، مقدما في الوقت ذاته التهنئة بالزفاف الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والأسرة الأردنية، داعيا المولى القدير أن يبارك الزفاف الملكي وأن يديم سموه ذخرا للوطن وأبناء الأردن كافة.