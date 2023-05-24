بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي يبحث مع غوتيرش آليات مواجهة عبء اللجوء السوري

منذ ساعة واحدة
الصفدي يبحث مع غوتيرش آليات مواجهة عبء اللجوء السوري

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
كما بحث الصفدي وغوتيريش في نيويورك آليات التعاون بين الأردن والمنظمات الأممية لمواجهة عبء اللجوء السوري.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

21:30

عاجل – الديوان الملكي : لا صحة لخبر الحفل الذي سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية

20:49

العثور على جثة عشريني داخل منزله في إربد

20:38

الاستقلال الأردني.. اتصال لا انفصال !!

20:38

جيش الاحتلال يعثر على منصة إطلاق صواريخ وهمية في طولكرم

20:17

نمروقة : معدل قانون السير تضمن تعديلات جوهرية على 25 مادة

20:13

الناطق باسم الحكومة: الدستور هو الحد الأعلى للإعلام وحرياته

20:07

التعاون الإسلامي: ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

20:01

عيد الاستقلال دلالات عميقة ودروس بليغة لتضحيات جسام ونهضة وطنية شاملة

19:36

الأردنيون على موعد مع حدث فلكي مميز الأسبوع المقبل

19:30

نهضة صحية شاملة تشهدها المملكة.. 120 مستشفى بسعة 17 ألف سرير

19:28

تحويلات مرورية جديدة على أوتوستراد عمان – الزرقاء

19:25

الخصاونة يقوم بزيارة مفاجئة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وفيات

وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة اللهالحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة الله