الصفدي يبحث مع غوتيرش آليات مواجهة عبء اللجوء السوري

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

كما بحث الصفدي وغوتيريش في نيويورك آليات التعاون بين الأردن والمنظمات الأممية لمواجهة عبء اللجوء السوري.