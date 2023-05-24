الأردنيون على موعد مع حدث فلكي مميز الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن كوكب المريخ سيمر الخميس الموافق الأول من حزيران/ يونيو عبر الخلفية لمجموعة نجمية تسمى “عنقود خلية النحل”.

وأضاف السكجي الأربعاء أن المجموعة هي عبارة عن تجمع نجمي يقع في برج السرطان، وأحد أقرب العناقيد النجمية المفتوحة من كوكب الأرض، إذ يبعد مسافة 600 سنة ضوئية.

ياقوتة جميلة

و”يظهر المريخ وكأنه ياقوتة جميلة وكبيرة ومشرقة محاطة بقطع الألماس الصغيرة من النجوم البعيدة، وهذه المجموعة النجمية تسمى مسييه 44، وفق السكجي الذي أشار إلى أن هذا العنقود يظهر كأحد السدم في الليالي المظلمة”.

ولفت إلى أن هذه الظاهرة الفلكية معروفة منذ القدم، ووصفها بطليموس بسحابة مرصعة بالنجوم وموجودة على صدر كوكبة السرطان.

رصد العنقود

ويدور كوكب المريخ في مداره حول الشمس في مدار إهليلجي مثل باقي الكواكب، إذ يمر كل عامين بالعنقود النجمي خلية النحل.

ويشرق كوكب المريخ يوم الخميس الساعة 9:40 صباحا ويغرب الساعة 11:30 م بتوقيت الأردن، إذ يمكن مشاهدة كوكب المريخ بعد غروب الشمس أي بعد الساعة 7:37 م وذلك بالنظر الى جهة الغرب، وبسبب وجود القمر شبه البدر الذي تصل إضاءته نحو 93% قد يتعذر مشاهدة عنقود خلية النحل بالعين المجردة إلا أنه يمكن مشاهدته بالناظور او التلسكوب وأفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية حوالي الساعة 9م من مساء يوم الخميس.

ويمكن مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة وبسهوله، والتي تقع بين كوكبة السرطان و كوكبة الجوزاء (التوأمان)، والتي سوف تكون في ضيافة عنقود خلية النحل الموافق من 13 حزيران/ يونيو.