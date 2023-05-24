بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة يقوم بزيارة مفاجئة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

منذ ساعة واحدة
الخصاونة يقوم بزيارة مفاجئة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وطنا اليوم:قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بزيارة مفاجئة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واستمع لايجاز من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة عن آخر المستجدات لبرامج ومشاريع عمل الوزارة، وتزامن مع الزيارة انعقاد اجتماع لخبراء ومختصين من قطاع ريادة الأعمال، وانضم رئيس الوزراء لهذا الاجتماع وتبادل مع الحضور الحديث حول سبل دعم وتطوير قطاع ريادة الاعمال واستمع لمجموعة من الخبراء.
ووجّه الخصاونة الى العمل على ايجاد ودراسة كافة السبل الممكنة لسد الفجوات التمويلية ودعم تطور ونمو هذا القطاع بشركاته وايراداته وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والتشبيك والتجسير مع القطاعات المشابهة من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكّد الخصاونة على الاهتمام والدعم الكبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لقطاع الريادة الذي ساهم بالوصول لما هو عليه الآن، معرباً عن اعتزازه وفخره بانجازات الأردنيين في هذا القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:19

الصفدي يبحث مع غوتيرش آليات مواجهة عبء اللجوء السوري

20:17

نمروقة : معدل قانون السير تضمن تعديلات جوهرية على 25 مادة

20:13

الناطق باسم الحكومة: الدستور هو الحد الأعلى للإعلام وحرياته

20:07

التعاون الإسلامي: ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

20:01

عيد الاستقلال دلالات عميقة ودروس بليغة لتضحيات جسام ونهضة وطنية شاملة

19:36

الأردنيون على موعد مع حدث فلكي مميز الأسبوع المقبل

19:30

نهضة صحية شاملة تشهدها المملكة.. 120 مستشفى بسعة 17 ألف سرير

19:28

تحويلات مرورية جديدة على أوتوستراد عمان – الزرقاء

19:21

أسوزارة التعليم العالي تهنئ بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والسبعين

19:18

أزمة سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمان

16:56

الطراونة يرعى احتفالات مؤسسة الضمان بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77

16:47

العثور على اطول افعى فلسطين بسد وادي العرب

وفيات

وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة اللهالحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة الله