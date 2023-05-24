أسوزارة التعليم العالي تهنئ بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والسبعين

وطنا اليوم:بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال المملكة السابع والسبعين يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأسرة الوزارة أن يتقدموا بأجمل وأرق التهاني لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة القيادة الهاشمية الحكيمة.

كما يؤكدون بأن عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية هو مناسبة تعيش في الوجدان والضمير وأن مسيرة التنمية والبناء والعمل المتواصل تزين مسيرة هذا الوطن، لترتقي به في كل المجالات، خاصةً وأن احتفالات عيدالاستقلال لهذا العام لها رونق خاص لتزامنها مع احتفالات الأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني بزفاف سمو ولي العهد الذي نتمنى له التوفيق والسعادة مدى الحياة.

فكل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير