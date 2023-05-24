الطراونة يرعى احتفالات مؤسسة الضمان بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77

وطنا اليوم:احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الـــ (77) الذي يصادف في الخامس والعشرون من شهر أيار من كل عام.

وهنأت المؤسسة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو وليِّ عهده الأمين والشعب الأردني بهذه المناسبة الخالدة، داعين الله أن يحفظ الأردن وأن يديم نعمة الأمن والأمان، فهنيئاً للأردن بعيد الاستقلال وهنيئاً للأسرة الأردنية هذه المناسبة الخالدة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة أن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً والتي تمكن من خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من تمكين وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات حيث حظيَّ بالمكانة العالية بين الأمم.

وأكد الطراونة أن عيد الاستقلال هو محطّ فخرٍ للأردنيين جميعاً ففيه عنوان المجد والاعتزاز وفيه نجدد العهد بأن يبقى التاج الهاشمي وسام شرف على جباهنا العالية، كما يفخر الأردنيون في عيد الاستقلال بوطنهم ومليكهم ويمضون قدماً لتعزيز مسيرة بناء الأردن بخطى واثقة بما تمثله هذه المناسبة من ذكرى خالدة تُسطّع صفحات مشرقة من المجد والسعي الدؤوب لحياة أفضل.

ورفع مدير عام وموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً لقائد الوطن والشعب الأردني، داعين الله أن يحفظ الأردن وأن يديم نعمة الأمن والأمان أعوام مديدة فهنيئاً للأردن بعيد الاستقلال وهنيئاً للأسرة الأردنية هذه المناسبة الخالدة.