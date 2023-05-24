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الكايد يفتتح غدا معرضا للمنتوجات ومشاريع في عجلون

منذ ساعة واحدة
الكايد يفتتح غدا معرضا للمنتوجات ومشاريع في عجلون

وطنا اليوم:يفتتح غدا الخميس في عجلون وبمناسبة عيد الاستقلال معرض الصيف للمنتوجات الريفية وذلك تحت رعاية السيد عبد الفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والذي يضم منتجات المجتمع المحلي في المحافظة من أعمال يدوية وغذائية من صنع أبناء وبنات المحافظة بتنظيم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية وبالتعاون مع جمعية مصدري الخضار والفواكه وذلك في قاعات قمة الياسمين في عجلون.

ويستمر المعرض حتى نهاية فصل الصيف حيث ستقوم السيدات بعرض وبيع المنتوجات بأسعار تفضيلية للزوار خلال عطلة نهاية كل أسبوع وذلك للاستفادة من موسم الصيف والحركة السياحية المتوقعة في تسويق هذه المنتجات مما سيساعد في تحسين مستوى الدخل وتعميم الفائدة من الحركة السياحية على أكبر عدد من أهالي محافظة عجلون.

كما ومن المتوقع أن يفتتح الكايد منتجع شلالات راجب ومطعم سياحي في منطقة راس منيف كمشاريع جديدة تم الانتهاء من تنفيذها لمستثمرين في منطقة عجلون التي بدأت تشهد حركة سياحية نشطة خلال هذا الصيف.


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