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ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مداهمتان بإربد ومعان

منذ ساعة واحدة
ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مداهمتان بإربد ومعان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، نفّذوا مداهمتين لتاجرَي مخدرات وألقوا القبض عليهما في محافظتي إربد ومعان .
ففي محافظة إربد وبعد جمع المعلومات حول أحد تجّار المخدرات والمطلوب عدة طلبات بقضايا الشروع بالقتل وإطلاق العيارات النارية والمخدرات وتحديد مكانه وحيازته لكمّيات من المخدرات جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 22 كف حشيش و 2.5 كغم من بودرة الجوكر و 3000 كيس صغير معبأة ببودرة الجوكر .
وفي القضية الثانية فقد جرت مداهمة تاجر مروج للمخدرات في محافظة معان، بعد جمع المعلومات حوله والتأكد من نشاطاته الجرمية المرتبطة بحيازة وترويج المخدرات، إذ أُلقي القبض عليه وضُبطت بحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ( 4 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة وقطع حشيش صغيرة ) وسلاح ناري وضُبط برفقته شخصان والتحقيق جارٍ معهم


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