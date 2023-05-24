بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة: نسبة التغطية الكهربائية 99.9% في الأردن

منذ 4 ثواني
الطاقة: نسبة التغطية الكهربائية 99.9% في الأردن

وطنا اليوم:تحقق الأردن نسبة تغطية كهربائية تصل إلى 99.9 % من سكان الأردن، مما يضعه في مصاف الدول القليلة التي حققت نسبًا عالية في التغطية الكهربائية. وتعكس هذه النسبة مدى تقدم الدولة وتحضرها بما يتعلق بالكهرباء واستهلاكها.
ويشهد قطاع الكهرباء في الأردن تطورًا كبيرًا منذ استقلال المملكة، حيث يتمتع النظام الكهربائي بالتوافرية والجودة والاستدامة. ويعود ذلك إلى تطوير مكونات النظام الكهربائي في الأردن، بما في ذلك أنظمة التوليد والنقل والتوزيع.

مصادر لتوليد الكهرباء
وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن إلى تنظيم قطاع الطاقة على أساس التوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وتعمل على توفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية. وتهدف الوزارة أيضًا إلى تنويع المصادر المحلية لتوليد الكهرباء، حيث تستخدم الغاز الطبيعي بنسبة 72 بالمئة، والطاقة المتجددة بنسبة 27 بالمئة، ومصادر أخرى بنسبة 1 بالمئة.
وتلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا ومستدامًا في توليد الكهرباء في الأردن، وتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة إلى شركات الكهرباء وأنظمة الطاقة المتجددة التابعة للمشتركين، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لهذه المشاريع 2576.8 ميجاواط خلال عام 2022


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:44

زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم بمناسبة زفاف ولي العهد

14:41

الاتصالات: إدخال الجيل الخامس سيزيد الإيرادات

14:35

أرقام خطيرة جداً حول نسبة المدخنين في الأردن

14:33

تهنئة الى ولي العهد بمناسبة زفافه من الجراح الأردني في لوكسمبورج محمد أبو كف

14:06

خُلوة لتطوير التعليم العالي ..!

14:04

صرف رواتب متقاعدي الضمان متضمنة الزيادة السنوية

13:58

إقرار قانون لتشديد عقوبة مخالفي قواعد السير

13:45

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

13:03

راصد: 39٪ من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان.

12:53

انتخاب الدكتور معن النسور عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة

12:51

الفوسفات تهنئ الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة

12:40

فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال‎‎

وفيات

وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة اللهالحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة اللهالإعلامي البارز غالب الحديدي في ذمة الله