الطاقة: نسبة التغطية الكهربائية 99.9% في الأردن

وطنا اليوم:تحقق الأردن نسبة تغطية كهربائية تصل إلى 99.9 % من سكان الأردن، مما يضعه في مصاف الدول القليلة التي حققت نسبًا عالية في التغطية الكهربائية. وتعكس هذه النسبة مدى تقدم الدولة وتحضرها بما يتعلق بالكهرباء واستهلاكها.

ويشهد قطاع الكهرباء في الأردن تطورًا كبيرًا منذ استقلال المملكة، حيث يتمتع النظام الكهربائي بالتوافرية والجودة والاستدامة. ويعود ذلك إلى تطوير مكونات النظام الكهربائي في الأردن، بما في ذلك أنظمة التوليد والنقل والتوزيع.

مصادر لتوليد الكهرباء

وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن إلى تنظيم قطاع الطاقة على أساس التوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وتعمل على توفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية. وتهدف الوزارة أيضًا إلى تنويع المصادر المحلية لتوليد الكهرباء، حيث تستخدم الغاز الطبيعي بنسبة 72 بالمئة، والطاقة المتجددة بنسبة 27 بالمئة، ومصادر أخرى بنسبة 1 بالمئة.

وتلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا ومستدامًا في توليد الكهرباء في الأردن، وتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة إلى شركات الكهرباء وأنظمة الطاقة المتجددة التابعة للمشتركين، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لهذه المشاريع 2576.8 ميجاواط خلال عام 2022