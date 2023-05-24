الاتصالات: إدخال الجيل الخامس سيزيد الإيرادات

وطنا اليوم:توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الأربعاء، أن تطلق شركتا زين وأورانج خدمات الجيل الخامس خلال شهرين بشكل تجاري.

وقال السرحان، “حددنا فترة زمنية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، وأتوقع أن تطلق الشركات المتبقية خلال شهرين خدمة الجيل الخامس”.

السرحان أشار خلال مؤتمر صحفي للحديث عن قمة الجيل الخامس التي يستضيفها الأردن، إلى أن التشغيل التجاري للجيل الخامس “بدأ في الأردن لإحدى شركات (الاتصالات)” في إشارة إلى شركة أمنية.

وعبر عن “أمله في أن تقوم باقي الشركات بالتشغيل”. وأضاف أن إدخال الجيل الخامس “سيزيد الإيرادات تراكميا”.

وقال السرحان إن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن “متدنية”، ولفت النظر إلى أنه “لا يتوقع انخفاضها”. وفيما يخص أسعار خدمات الجيل الخامس، قال السرحان: “قد يكون هناك فرق بسيط بين خدمات الجيل الخامس والرابع”.

واعتبر السرحان، أن الأردن سيحتضن “حدثا مهما” وهو استضافة قمة الجيل الخامس في حزيران المقبل برعاية سمو الأميرة سمية الحسن.

ورأى أن إدخال تقنية الجيل الخامس “يسرع الأعمال ومفيد للجميع” مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة مهمة بما يتعلق بالخدمات”.

والجيل الخامس “محرك للتحول الرقمي ومرتبط بخطة التحديث الاقتصادي وتحسين الأداء” وفق السرحان.

وقال السرحان إن شركتي زين أورانج في “مرحلة تجارب للخدمة بشكل تجاري للجيل الخامس”، موضحا أن “إطلاق شركة قبل الأخرى يتعلق بأمور فنية”.

وأشار إلى أن الإقبال على خدمات الاتصالات أصبح “أكبر” بعد جائحة كورونا.

وتستضيف العاصمة عمّان في حزيران المقبل قمة تتعلق بالجيل الخامس بالشراكة مع جمعيات وهيئات حكومية وشركات خاصة.

وبحسب بيان في وقت سابق فإن القمة مقرر عقدها في الأردن في السادس من حزيران المقبل، وتأتي بتنظيم من مجموعة المرشدين العرب.

كبير المستشارين لمجموعة المرشدين العرب فايز أبو عوض قال خلال المؤتمر، إن استضافة القمة “دلالة على أهمية التحول الرقمي وتبادل الخبرات”، معبرا عن أمله في أن “تكون القمة منصة فعالة لتبادل الخبرات وتعميق المساهمة ببناء مستقبل جديد كعالم عربي”.

وأوضح أن القمة ستجمع القادة من مختلف القطاعات. وتحفظ أبو عوض عن ذكر رقم محدد فيما يتلعق بكلفة استضافة القمة، لكنه قال: “تكلفة القمة جزء منها على الشركاء وجزء على المجموعة”.

وسيتاح في القمة للمشاركين فرصة التعرف على آخر المستجدات في عالم تقنية الجيل الخامس والمشاركة في مناقشات ملهمة بشأن مستقبل هذه الصناعة سريعة التطور، وتطوير قطاع الأعمال وزيادة استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ وإنترنت الأشياء.

وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول/سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب/أغسطس، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).

ويتوقع أن ترى خدمة الجيل الخامس النور في الأردن في الربع الأول من 2024 بحسب بنود الاتفاقية.

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.