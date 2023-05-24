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المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)

منذ ساعة واحدة
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.
وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 4/6/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).
سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان.

أسماء الضباط وضباط الصف والافراد المستفيدين لدفعة شهر6.. انقر هنا

أسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر6.. انقر هنا


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