قائمة عالمية تكشف عن الدول العربية الأكثر بؤسا .. مفاجأة بشأن الأردن

وطنا اليوم:حل الأردن في المرتبة 31 عالميا في مؤشر البؤس، من أصل 157 دولة مدرجة بالجدول بأكثر الشعوب بؤساً وحصل على 56.3 نقطة، وذلك في العام 2022.

وبحسب تقرير مؤشر البؤس العالمي، فإن السبب الرئيسي لبؤس الأردنيين هو البطالة، إذ نشر القائمة الخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي.

ويقيس هانكي مؤشر البؤس بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

واحتلت زيمبابوي وفنزويلا المركزين الأول والثاني على “مؤشر البؤس”، وجاءت دول سوريا ولبنان والسودان في مقدمة البلدان العربية “الأكثر بؤسا”، وفي الترتيب الثالث والرابع والخامس على التوالي، عالميا.

وجاءت سويسرا في المركز الأول عالميا بين الدول الأكثر سعادة، تبعتها الكويت، لتكون البلد العربي الأكثر سعادة.ة، فيما جاءت عُمان ثانية والإمارات ثالثة، بين الدول العربية الأكثر سعادة.

وبحسب المؤشر، جاءت اليمن في المركز السابع عالميا بين الدول “الأكثر بؤسا”، وليبيا في المركز الـ 30 والأردن الـ 31 والجزائر الـ 41 وتونس الـ 43 والعراق الـ 50 ومصر الـ 52 والمغرب الـ 68.

ووفقا للمؤشر فإن “حالة الإنسان تكمن في طيف واسع بين “البائس” و “السعيد”، في المجال الاقتصادي، مبينا ان البؤس يأتي نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة”، مشيرا إلى أن “الطريقة الأكيدة للتخفيف من البؤس من خلال النمو الاقتصادي”