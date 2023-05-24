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الأردن يدين استغلال الاحتلال لموارد المياه في فلسطين

منذ 3 ثواني
الأردن يدين استغلال الاحتلال لموارد المياه في فلسطين

وطنا اليوم:شارك الأردن الليلة الماضية، في جلسة نقاشية عقدها مجلس الأمن برئاسة رئيس الاتحاد السويسري حول حماية المدنيين أثناء الصراعات.
وأكد المندوب الأردني الدائم، محمود ضيف الله حمود ضرورة قيام المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى بوضع مبادئ توجيهية واضحة لضمان عدم تنفيذ إجلاء الموظفين الأمميين رداً على اندلاع الأعمال العدائية بطريقة تعرض حماية المدنيين ورفاههم للخطر.
ودان الحمود السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين المحميين والبنية التحتية المدنية الأساسية والبيئة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستغلال غير القانوني لموارد المياه، مشددا على أنه من واجب أطراف النزاع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على حماية المدنيين والأعيان المدنية والبيئة.
وأضاف أن المجلس يتمتع بسلطة ومسؤولية التصرف في الحالات التي تقوض فيها حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وألقيت في الجلسة، التي استمرت لمدة 11 ساعة وانتهت فجر اليوم، أكثر من 90 كلمة


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