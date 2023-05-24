20 شاحنة أردنية تعود مع سائقيها من السودان

وطنا اليوم:عادت 20 شاحنة أردنية مع سائقيها من بين 24 شاحنة في مركز حدود سواكن على الحدود السودانية السعودية،من الشاحنات العالقة في السودان بسبب الأحداث الجارية هناك على متن بواخر امنتها الحكومة فيما بقيت أربع شاحنات مع سائقيها على الحدود السودانية السعودية، حسب ما صرح به نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات.

وبين الذيابات أن الشاحنات الأربع بانتظار تحميل بضائع من السودان لتعود إلى الأردن عبر السعودية.

وأشار الذيابات إلى أن خمس شاحنات تركها سائقوها في الخرطوم وعادوا إلى البلاد عبر الطيران الذي أمنته الحكومة لإجلاء الأردنيين هناك تم وضعها في مكان آمن بانتظار أن تسمح الظروف بتفريغ حمولتها وإعادتها إلى البلاد.

وكان الذيابات قال في تصريح سابق إن نحو 200 شاحنة أردنية ستتضرر نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها السودان. مشيرا حينها إلى وجود 29 شاحنة عالقة بسبب الأحداث الجارية هناك.

وبين الذيابات أن نحو 200 شاحنة أردنية تعمل على نقل خضار وفاكهة من لبنان وسورية، ونقل منتجات صناعية أردنية إلى السودان ونقل منتجات سودانية إلى الأردن توقفت عن العمل بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية هناك.

وزارة النقل عممت نهاية نيسان (ابريل) الماضي ممثلة بهيئة النقل البري من خلال نقابة أصحاب الشاحنات طالبت فيه سائقي الشاحنات بعدم التوجه للسودان مهما كانت الأسباب مشددة بالتعميم بهذا الخصوص على الشاحنات الأردنية المتواجدة في الدول الأخرى.

وبين الذيابات أن 24 شاحنة تتواجد بالقرب من منطقة ميناء سواكن الحدودي السوداني، فيما تتواجد 5 شاحنات في الخرطوم تركها سائقوها وعادوا جوا إلى الأردن. وكانوا يحملون بضائع للسودان.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قال، إن الوزارة تمكنت مع وزارة النقل في الآونة الأخيرة من تأمين باخرة لنقل هذه الشاحنات من الجانب السوداني إلى ميناء جدة، ومن ثم إكمال طريقهم برا، وهو الطريق المعتمد قبل الأحداث