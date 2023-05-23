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3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

منذ 4 ثواني
3.5 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي

وطنا اليوم:بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الثلاثاء، أعمال إعادة تأهيل طريق العقبة الخلفي، ضمن خطة لإنجازه على مدار 6 أشهر، بكلفة 3 مليون و550 ألف دينار، وفق ما ذكر مدير أشغال العقبة
وشرعت الوزارة من خلال مقاول محلي على تنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق العقبة الخلفي، تحديداً المسرب الأيسر وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن، بعد الإعلان عن تحويل مسار الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة ليصبح عبر الطريق السياحي، مروراً بشارع مكة باتجاه دوار الحاويات، ثم صعوداً باتجاه جسر الترخيص وساحات الميناء.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن العمل على إعادة تأهيل الطريق لن يؤثر على الأعمال الجمركية والمعاينة، حيث ستكون في المكان ذاته، المعروف بالساحة الجمركية رقم 4.
يذكر أن مشروع إعادة تأهيل وصيانة الجزء الأيسر من طريق العقبة الخلفي وأجزاء متفرقة من الجزء الأيمن والممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، تشمل إعادة تأهيل الطريق بالكامل بطول إجمالي 17 كم تقريبا، وبعرض 10 متر لكل اتجاه، بداية من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني).
ويواجه الطريق الخلفي إهمالاً مزمناً منذ عشرات السنوات، جراء افتقارها للشواخص المرورية وانتشار الحفر والمطبات، واهتراء قشرته الإسفلتية


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