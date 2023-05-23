وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور.

وطنا اليوم-افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء حضانة منزلية في منطقة طبربور في العاصمة عمان، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمديرة الإقليمية لجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، و ممثلي السفارة الكندية في الأردن، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا (WUSC)؛ الهادفة لمأسسة قطاع الحضانات في الاردن.

وقالت بني مصطفى إنّ مشروع ترخيص الحضانات المنزلية يأتي ضمن التوجه الحكومي الذي تم اطلاقه مؤخرا في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي اطار التوجهات الحكومية في المساعدة على التوسع في انشاء الحضانات على مستوى المملكة، واقامة الحضانات المؤسسية والمنزلية والخاصة، مضيفة إلى أن فكرة تأسيس الحضانات المنزلية جاءت دعماً للفتيات الراغبات في العمل من المنزل لإنشاء حضانات آمنة ضمن معايير سلامة عامة عالية وبما يتوافق مع التعليمات الناظمة والصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت بني مصطفى على ان قطاع العمل الاجتماعي يوفر العديد من فرص العمل باعتباره قطاع مشغل ويتضمن بيئة العمل المناسبة، ومنها العمل بالحضانات المنزلية بما ينعكس ايجابا على نهج التمكين الاقتصادي للنساء.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي على أنّ السنوات الأولى من عمر الطفل تعتبر الأهم، حيث يبدأ نمو الشخصية وتطور الدماغ وما يرافق ذلك من تطور على كافة الجوانب الجسدية والمعرفية والسلوكية منها، بالإضافة لكون هذه المرحلة تعتبر مرحلة التأسيس والانطلاق لمراحل حياة الفرد مستقبلاً، موضحّاً أنّ انخراط الطفل في بيئة الحضانة سيؤدي دوراً هاماً في بناء شخصيته وتنمية المهارات النمائية لديه وتطويرها.

ولفت إلى الدور الذي تقوم به المربيات في الحضانات، مبيّناً أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وإيماناً منه بهذا الدور وبأهمية تمكين المرأة اقتصادياً قام بإعداد الأدلة التدريبية؛ لتدريب حاضنات الأطفال على محتويات هذه الأدلة؛ بهدف توفير أيدي عاملة مدربة ومؤهلة؛ لتقديم خدمات ذات جودة للأطفال، وتشجيع الفتيات الراغبات في العمل من المنزل على إنشاء حضانات منزلية ضمن شروط ومعايير محددة فيما يتعلق بالحضانات المنزلية.

بدورها، أوضحت المديرة الإقليمية لجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا WUSC في الأردن نانسي المومني أن هذه الجهود تأتي استكمالا لأنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن WE LEAD الممول من الحكومة الكندية وتنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا WUSC بالشراكة مع الشركة الكندية للإستشارات الدولية Clic بالتركيز على خريجات مؤسسة التدريب المهني حيث أن هذه المبادرة تساهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل وتعمل على تقليل الحواجز والعوائق التي تحول دون دخول المرأة إلى القوى العاملة والبقاء فيها، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال من قبل دور الحضانة المنزلية في الأردن ، لافتة إلى أن افتتاح هذه الحضانة سيكون بمثابة نموذج نسعى أن تتبناه الحكومة الأردنية في المستقبل.