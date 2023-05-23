مديرية الأمن العام تنفذ حملة للتبرع بالدم في المحافظات

وطنا اليوم:نفذت مديرية الامن العام اليوم، حملة وطنية للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، شاركت بها مختلف وحدات وتشكيلات المديرية، في كافة محافظات المملكة.

وهدفت الحملة التي تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من الدم في كافة بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، خدمة لمحتاجي الدم من المرضى والراقدين على أسرة الشفاء في مستشفيات المملكة كافة.

وشارك بالحملة عدد كبير من ضباط وأفراد الأمن العام ومن مختلف التشكيلات، للتبرع بدمهم ترسيخاً للقيم النبيلة التي يمثلها التبرع بالدم، ولمساعدة كل محتاج، في إطار التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع في إطار نسيج مجتمعي متماسك