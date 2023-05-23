حاوية قمامة تدخل البهجة والسرور على قلب مواطن أردني

وطنا اليوم: رحب مواطن أردني يقطن في محافظة الكرك جنوبي الأردن، الثلاثاء، بوصول “حاوية قمامة” إلى منطقته بعد سنوات طويلة من مطالبته بها على طريقته الخاصة.

ووثق المواطن سعادته في مقطع متداول لاقى الكثير من التفاعل

ويرى مواطنون في مدينة المزار الجنوبي أن كثيرا من أوجه الخدمات العامة في المدينة لم ترتق إلى مستوى يتناسب ومكانتها الدينية.

فالمدينة تستقطب كثيرا من رواد السياحة الدينية القادمين من داخل وخارج المملكة وازداد عدد السياح الوافدين اليها بعد تنفيذ مراحل مهمة من مشروع اعمار أضرحة ومقامات الصحابة من شهداء معركة مؤتة.

وقال مواطنون في المزار ان النفايات تتراكم أمام المنازل وفي الأحياء وخاصة على جوانب الطرق لفترات طويلة دون ان تتم إزالتها ما يسهم بمكرهة صحية.