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بحث استكمال معالجة المرضى الجزائريين في الأردن

منذ 3 ثواني
بحث استكمال معالجة المرضى الجزائريين في الأردن

وطنا اليوم:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب، متابعة معالجة المرضى الجزائريين في المملكة في ضوء التوافقات التي تمت بين الجانبين متابعة للزيارة الملكية السامية الى الجزائر في كانون أول من العام الماضي، وما تبعها من زيارات متبادلة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش اجتماعات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة حيث بحثا عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وآليات التعاون في هذه المجالات .
وكان الشمالي قد ترأس وفدا وزاريا الى الجزائر في شهر شباط الماضي تنفيذا لمخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر ومباحثات جلالة الملك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوب وكبار المسؤولين .
وخلال زيارة الوفد تم تحديد 6 مستشفيات أردنية لاستقبال المرضى الجزائريين، وتم تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين اضافة الى توافقات للتعاون في العديد من المجالات.
ووقع الجانبان خلال تلك الزيارة على خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن


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