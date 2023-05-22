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14 شاحنة أردنية محملة بالمساعدات إلى سوريا

منذ 4 ساعات
14 شاحنة أردنية محملة بالمساعدات إلى سوريا

وطنا اليوم:اعلنت وكالة الانباء السورية سانا عن وصول اليوم الإثنين قافلة مساعدات مقدمة من الحكومة الاردنية تضم 14 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية المتنوعة إلى الأراضي السورية، عبر مركز نصيب الحدودي مع الأردن
وبين مدير مركز نصيب السوري المهندس شادي أبازيد، أن القافلة تحمل مواد غذائية وطبية ومساعدات أخرى، تم تسليمها في المركز لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ليتم نقلها إلى دمشق، ومن ثم توزيعها على المتضررين من الزلزال.
يشار إلى أن المملكة قدمت حتى الآن 186 شاحنة حملت مئات الأطنان من المساعدات المتنوعة، بينها وحدة غسيل كلى متكاملة، و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى مساعدات حملتها 3 طائرات وصلت إلى مطاري حلب ودمشق


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