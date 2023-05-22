اتفاق أردني عراقي لتسهيل إجراء الدخول بين البلدين

وطنا اليوم:اختتم وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الإثنين، زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، بلقاء جمعه مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

ووفق بيان لوزارة الداخلية العراقية، فقد تم الاتفاق في نهاية زيارة الفراية للعراق، على ما يلي:

1. ​منح تأشيره الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحدة أو متعددة لستة أشهر أو متعددة لمدة عام خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمها، على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك، كما تم الاتفاق على أن يتم توجيه كتب بهذا الخصوص لسفارتي البلدين.

2. ​تم الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة.

3. ​استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته (مليون دينار عراقي) بوجود تذكرة عودة للشخص المتقدم بهذا الطلب.

4. ​تم الاتفاق على إلغاء إشارة منع الدخول الموضوعة على المواطنين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والاكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة.

5.​ تم الاتفاق على منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد استكمال طالب الإقامة كافة الوثائق المتعلقة بذلك .

6. ​وعد الجانب العراقي بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقي الشاحنات وسيارات النقليات الأردنيين.

7. ​دراسة إمكانية تصويب أوضاع العراقيين الذين دخلوا الأراضي الأردنية عام 2014، نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك الفترة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها