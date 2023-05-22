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مهم حول مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين بالخارج

منذ ساعة واحدة
مهم حول مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين بالخارج

وطنا اليوم:أعلنت لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج في جامعات غير أردنية بعد إيقاف العمل بقانون الدفاع ستكون على النحو الآتي:

1) كل من سجل والتحق بالدراسة في جامعة غير أردنية قبل تاريخ 7-5-2023 فإنه يستفيد من جميع قرارات لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية التي نصت على تخفيض مدد الإقامة نظراً للظروف التي فرضتها جائحة الكورونا، على أن يتم لاحقاً تقديم وثيقة مصدقة حسب الأصول تثبت تاريخ التحاق الطالب بالجامعة عند تقديم طلب المعادلة، مع التأكيد على أنه لن يتم معادلة أي شهادة لأي طالب ما لم يحقق شرط الإقامة المترتب عليه وفقاً للقرارات الصادرة عن لجنة المعادلة بموجب قانون الدفاع.

2) كل من سجل والتحق بالدراسة في جامعة غير أردنية بعد تاريخ 7-5-2023 فتطبق عليه التعليمات النافذة.

علماً بأن مجلس التعليم العالي كان قد قرر الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من العام الجامعي القادم 2023-2024، بحيث تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة على النحو الآتي:

• درجة البكالوريوس: الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة.

• درجة الماجستير (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة، أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

• درجة الدكتوراه (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.


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