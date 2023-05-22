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الانتهاء من تنفيذ جسر الشهيد بمسار الباص السريع

منذ ساعتين
الانتهاء من تنفيذ جسر الشهيد بمسار الباص السريع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الإثنين، الانتهاء من تنفيذ جسر الشهيد ضمن أعمال تقاطع عين غزال التابع إلى الحزمة الثانية لمشروع الحافلة سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الأعمال شملت تنفيذ جسر الشهيد بطول ٢٠٠ متر بمسربين شاملا أعمال جدران التربة المسلحة وأعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وإشارات تحذيرية وإرشادية.
وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء إعادة حركة السير القادم من “طبربور باتجاه الزرقاء” إلى جسر الشهيد المنشأ حديثا ضمن أعمال تقاطع عين غزال لغايات استكمال الأعمال في جزئية جديدة من المشروع.
وأكدت أن التحويلات مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام


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