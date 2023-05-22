الأمن السيبراني يطلق منصة لفحص الثغرات والاختراقات الرقمية

وطنا اليوم:أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، بالتعاون مع شركة “أكتوبيان سيكوريتي” منصة “مكافأة الثغرات واختبارات الاختراقات الأردنية” إعلاميا، بهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط الضعف على منصاتها وأصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة وبشكل مستمر.

وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة خلال حفل الإطلاق، إن المنصّة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة التي ترغب بالتسجيل والانضمام إليها، مشيرا الى أن هناك خيار التسجيل كمنظمة أو جهة وآخر كمختبر ثغرات، بحيث يمكن للمنظمة التأكد من سلامة منصاتها الرقمية وفحص ما إذا كان هناك ثغرات على المنظمة إصلاحها، ويمكن لمختبر الاختراق الحصول على مكافآت عند اكتشافه للثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية.

وأشار إلى أن المركز سيوفر جميع التكاليف للعام الأول مجانا للجهات الحكومية لفحص خدماتها وموقعها الإلكتروني، مبينا أن المنصّة فرصة للطلاب والباحثين في القرصنة الأخلاقية للاستفادة منها وتوفير مصدر دخل، وإيجاد بيئة صحية لممارسة هوايتهم.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ” أكتوبيان سيكيوريتي” المهندس محمد عبدالرحيم، الى أهمية المنصّة للقطاع الخاص والهدف منها، مشيرا الى جوانب مختلفة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها من خلال التسجيل على هذه المنصة.

وتتبع المنصة التي تعد الأولى من نوعها في الأردن، والثالثة في الشرق الأوسط، منهجية اقتصادية لتقليل الإنفاق في عمليات اختبار الاختراق لاكتشاف وتحديد نقاط الضعف في المنصات الرقمية والتركيز أكثر على الإنفاق على إصلاح هذه الثغرات، بالإضافة إلى اعتماد منهجية استباقية في تحديد المخاطر والثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية.