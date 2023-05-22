زين كاش مزوّد خدمات التكنولوجيا المالية الرسمي لمؤتمر العقبة للتأمين

وطنا اليوم:ضمن مساعيها لتعزيز الشمول المالي عبر تطوير وابتكار خدمات مالية رقمية تتلائم مع كافة فئات المجتمع وتعميمها ونشر الثقافة المالية اللاتلامسية؛ قدّمت “زين كاش” رعايتها كراعي تكنولوجيا مالية حصري لمؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين، الذي نظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في مدينة العقبة بالفترة الواقعة بين 15 و18 من شهر أيّار الحالي.

وتندرج رعاية “زين كاش” لهذا الحدث الضخم الذي استقطب أكثر من 1500 مشاركة من دول عربية وأجنبية؛ في إطار التزامها بتقديم وابتكار باقة من الحلول المالية الرقمية الاستثنائية لكافة قطاعات الأعمال لا سيما قطاع التأمين كونه أحد أهم القطاعات التي تشهد تغيراً في عملياتها التجارية والتشغيلية وأتمتتها من خلال توظيف التقنيات الناشئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين التي من شأنها تخفيض التكلفة وتوفير الجهد، إلى جانب مساهمتها في تبسيط الإجراءات للحصول على خدماتها ومساعدة الشركات على التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة عملاء أكبر.

واشتملت مشاركة “زين كاش” في المؤتمر على تقديم باقة من الحلول والوسائل المالية الرقمية المتنوعة والمُبتكرة عبر جناحها الخاص في المؤتمر، والتي تضمنت إدارة النقد، وبطاقات الدفع الائتمانية، وإدارة التدفق النقدي والنفقات، والدفعات النقدية والتحصيل، وغيرها العديد من الخدمات التي تتسم بسهولة استخدامها وسرعة أدائها وفقاً لأعلى درجات الأمان والموثوقية، لإثراء قطاع التأمين، ودعم التحول للتعاملات غير النقدية، وتطبيق الخدمات المالية الرقمية في قطاع التأمين، وتحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.

وتقدّم زين كاش للأفراد والمؤسسات حلولاً مالية رقمية مُبتكرة لإتمام معاملاتهم المالية؛ كالبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) وبسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، مع إمكانية السحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد من المحافظ والبنوك المحلية والدولية، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة “إي-فواتيركم”، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية.