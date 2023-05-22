تشكيل الأمانة العامة لحزب إرادة

وطنا اليوم:أعلن حزب إرادة عن تشكيل الأمانة العامة للحزب، واختيار الأمناء العامين المساعدين والذين يتبعون للأمين العام على ضوء النظام الأساسي للحزب.

وتم تكليف الشيخ منور ضيف الله الكعيبر السرحان مواليد ١٩٨٣، نائبا أول للأمين العام بالإضافة لدوره أمينا عاما مساعدا لشؤون الترشيحات والانتخابات، والسيدة بدرية البلبيسي نائباً ثانٍ للأمين العام، والوزير السابق الدكتور وسام الربضي، أمينًا عاما مساعدا للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد الحسنات. أمينًا عاما مساعدا لشؤون العضويات والإنتسابات والسجل المركزي.

أما بالنسبة للنائب دينا البشير، فقد تم تكليفها أمينا عاما مساعدا لتمكين المرأة، والسيد عمر عبدالله الدهامشة (مواليد 1991)، أمينا عاما مساعدا لخدمة أعضاء الحزب والاقتراحات والشكاوى.

وتم تكليف الدكتورة نجوى القبيلات أمينا عاما مساعدا للمدرسة الحزبية وتوحيد الخطاب، والدكتور عبدالله سرور الزعبي أمينا عاما للدراسات والبحوث، والدكتور ليث القهيوي مواليد 1983 أمينا عاما مساعدا لبناء القدرات وإعداد القيادات الحزبية، والوزير الأسبق الدكتور خالد سيف أمينا عاما للتنسيق مع القطاع الخاص.

وكُلف السيد نجاد نجادات مواليد 1983 أمينا عاما مساعدا لتمكين الشباب، والسيد اسامه العزام تم تكليفه أمينا عاما مساعدا لشؤون المالية، والدكتور بشار حوامدة أمينا عاما مساعدا للتحول الرقمي والريادة.

كما تم تكليف السيدة ناديا الروابدة أمينا عاما مساعدا للتنمية الاجتماعية والعمل التطوعي، والمهندس إبراهيم العوران مواليد 1988 أمينا عاما مساعدا للشؤون السياسية، والدكتور هيثم عريفج أمينا عاما مساعدا للشؤون القانونية، والسيد هيثم الزواهرة أصغر الأمناء العامين المساعدين سنا مواليد عام 1993 أمينًا عاما مساعدا لإدارة وتنسيق الحملات الإستقطابية.

وبالنسبة للدكتور أمجد العطار فقد تم تكليفه أمينا عاما مساعداً للسياسات والبرامج، والسيد محمد القاسم أمينا عاما مساعدا لشؤون الأمانة العامة، والسيد وليد الهباهبة أمينا عاما مساعدا لشؤون الإعلام والاتصال، والسيد احمد الخزاعلة مواليد 1982 أمينا عاما للخدمات المساندة وشؤون الفروع، والمهندس ماهر مصطفى المومني أمينًا عاما مساعدا للعلاقات العامة والاتصال الحكومي، والمهندس محمد البوريني تم تكليفه أميناً عاماً مساعداً لشؤون الابتكار والمشاريع الإنتاجية. والسيد محمد صايل المعايطة أمينا عاما لشؤون المغتربين.

وكلف السيد طارق المومني باستمرار دوره ناطقا رسميا بإسم حزب إرادة، كما كلف المحامي مهند النعيمات أمينًا لسر الأمانة العامة.

وقال الأمين العام البطاينة، أن حزب إرادة لا يتمركز حول أشخاص، فمؤسسات الحزب متعددة من مجلسي وطني ومركزي وأمانة عامة ومجالس فروع ومجلس حكماء، كما أن الأمانة العامة لحزب إرادة لا تتمركز حول الأمين العام، فالزميلات والزملاء الأمناء العامين المساعدين سوف يكونوا ممكنين جدا، ويقومون باختيار فرقهم من مدراء في مجالاتهم من بين أعضاء الحزب بعد التعريف بما يحتاجونه لأداء مهامهم.

وأضاف أن التمكين يقابله محاسبة، إذ أن الأمين العام محاسب امام الهيئة العامة، وكذلك زملائي محاسبين وهذه هي المؤسسية، فمن يقصر سوف يستبدل لأننا حزب طموحه يعانق عنان السماء ولا نملك ترف الوقت.

ولفت البطاينة إلى أن الإختيار كان بعيدا عن المناطقيه والعلاقات الشخصية والمحسوبيات والمحاصصات.

وأضاف البطاينةً أن المرحلة القادمة ستركز على إنهاء هيكل اللجان القطاعية المركزية منها والفرعية، والتي ستضع برنامج حزب إرادة، وسيتم اختيار أعضاء تلك اللجان على ضوء النظام الأساسي من أصحاب الخبرة والكفاءة، مشيرا إلى أن الأمر هو تكليف وليس تشريف، ولا يتقاضى أي من الأمناء العامين المساعدين أو المدراء التابعين لهم أي رواتب أو مكافآت.

يشار إلى أن معظم المدراء في الأمانة العامة هم من الشباب وزادت نسبة المرأة عن 50%.

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