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تنبيه من ازدياد كثافة الغبار في الساعات القادمة

منذ 3 ثواني
تنبيه من ازدياد كثافة الغبار في الساعات القادمة

وطنا اليوم:نبه فريق التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب من تزايد تركيز الغبار في الأجواء خلال الساعات القادمة.
و تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً و جافاً و مُغبراً في مُعظم مناطق المملكة، بل و يكون حاراً في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة، و تظهر كميات من السُحب العالية و المُتوسطة على فترات.
وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط تدريجياً أثناء النهار مع هبات قوية أحياناً، تتسبب بحدوث موجات غبارية خاصة في مناطق البادية، كما يُتوقع أن يعمل نشاط الرياح الجنوبية على ارتفاع الأمواج بشكل واضح في خليج العقبة.

** التوصيات:

الانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء و من تَبِعات ذلك على مرضى العيون و مرضى الجهاز التنفسي حيث يُنصح بإحكام إغلاق النوافذ و عدم التعرض للرياح المُغبرة.
الانتباه من تدني و رُبما انعدام مدى الرؤية الأفقية في جنوب وشرق المملكة نتيجة العواصف الرملية.
الانتباه من اضطراب البحر و ارتفاع الأمواج بشكل واضح في خليج العقبة


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