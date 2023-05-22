الأردن يرحب بوقف إطلاق النار قصير المدى في السودان

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة ٧ أيام ،يوم أمس في مدينة جدة، والمقرر أن يدخل حيز النفاذ بعد ٤٨ ساعة من توقيعه.

وأشادت الوزارة بالدور الهام والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، وبما يلبي طموحات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار