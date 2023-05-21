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إغلاقات جزئية لجسر الملك حسين الخميس

21 مايو 2023
إغلاقات جزئية لجسر الملك حسين الخميس

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، إغلاق جزئي لجسر الملك حسين خلال شهر أيار/ مايو عام 2023.
وذكرت الإدارة أنه سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 25-05-2023.
وأضافت أنه يستمر عمل الجسر أمام المغادرين العرب يوم الخميس يوم الخميس ولغاية الساعة (12:30) ظهرا.
كما يستمر عمل الجسر للمغادرين الدبلوماسيين VIP يوم الخميس لغاية الساعة (13:00).
وأشارت إلى أنه تبدأ حركة الشحن عند الساعة (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعة (10:30) صباحا.
وبينت أن حركة المسافرين تعود إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعة الموافق 26-05-2023 كما هو معمول به بالجسر.
ودعت إدارة أمن الجسور للاستفسار التواصل معها على الأرقام 05381030، 05358165، او عبر حساب الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي


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