إغلاقات جزئية لجسر الملك حسين الخميس

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، إغلاق جزئي لجسر الملك حسين خلال شهر أيار/ مايو عام 2023.

وذكرت الإدارة أنه سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 25-05-2023.

وأضافت أنه يستمر عمل الجسر أمام المغادرين العرب يوم الخميس يوم الخميس ولغاية الساعة (12:30) ظهرا.

كما يستمر عمل الجسر للمغادرين الدبلوماسيين VIP يوم الخميس لغاية الساعة (13:00).

وأشارت إلى أنه تبدأ حركة الشحن عند الساعة (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعة (10:30) صباحا.

وبينت أن حركة المسافرين تعود إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعة الموافق 26-05-2023 كما هو معمول به بالجسر.

ودعت إدارة أمن الجسور للاستفسار التواصل معها على الأرقام 05381030، 05358165، او عبر حساب الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي