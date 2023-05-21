وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، إغلاق جزئي لجسر الملك حسين خلال شهر أيار/ مايو عام 2023.
وذكرت الإدارة أنه سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 25-05-2023.
وأضافت أنه يستمر عمل الجسر أمام المغادرين العرب يوم الخميس يوم الخميس ولغاية الساعة (12:30) ظهرا.
كما يستمر عمل الجسر للمغادرين الدبلوماسيين VIP يوم الخميس لغاية الساعة (13:00).
وأشارت إلى أنه تبدأ حركة الشحن عند الساعة (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعة (10:30) صباحا.
وبينت أن حركة المسافرين تعود إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعة الموافق 26-05-2023 كما هو معمول به بالجسر.
ودعت إدارة أمن الجسور للاستفسار التواصل معها على الأرقام 05381030، 05358165، او عبر حساب الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي
إغلاقات جزئية لجسر الملك حسين الخميس
وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، إغلاق جزئي لجسر الملك حسين خلال شهر أيار/ مايو عام 2023.