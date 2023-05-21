مهيدات: نمضي قدما بخطى ثابتة لتحقيق الرؤى الملكية في دعم تطوير الصناعة الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحوتحقيق التوجيهات والرؤى الملكية السامية في ضرورة العمل على دعم تطوير الصناعة الدوائية وبما يتماشى مع تحديث المنظومة الإقتصادية في مجال التصنيع الدوائي ، حيث جاء الإعلان عن إنطلاق فعاليات مؤتمر دولي فني متخصص بالقطاع الدوائي تعقده المؤسسة في الخامس من شهر حزيران المقبل على مداريومين تحت عنوان “الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي”

وأشار مهيدات أن المؤتمر يتضمن ستة محاور رئيسية: المحور الاول تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وسيتم فيه بحث سبل وآليات تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقاً للرؤي الملكية السامية للتحديث الاقتصادي اما المحور الثاني سيناقش الدور الرقابي والتشريعي للسلطات التشريعية في تعزيز الامن الدوائي وتحقيق الوصول إلى الدواء الآمن والفعال والثالث يبحث أهمية البحث والتطوير في الصناعة الدوائية والدور في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تؤثر على البحث والتطوير في الصناعات الدوائية، مضيفا أن الرابع والخامس يهدفان إلى تعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتوحيد الاجراءات إضافة إلى تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهه ودور التشريعات الرقابية في هذا التمكين بالإضافة إلى تهيئة مركز الدراسات الدوائية لدعم هذه التوجه ورفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية. والمحور الاخير يناقش أهمية الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة في الأمن الدوائي وتحقيق وصول الأدوية المبتكرة وذات القيمة المضافة إلى المرضى .

هذا وسيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية المغلقة والمفتوحة للشركاء المعنيين في هذا المجال لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير المهنة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور مهنة الصيدلة بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأكاديمية و ممثلين من نقابة الصيادلة.

ترحب المؤسسة بتسجيل المشاركين في المؤتمر والاطلاع على تفاصيله من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر عبر الرابط التالي:

‏https://jfdajpharmacon.com/index.aspx