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بالصور..مال واعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد

منذ 4 ساعات
بالصور..مال واعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد

وطنا اليوم:تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وحفل زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله وتحت رعاية الدكتورة فاطمة العناقرة والمهندسة ماجدة شويات وبحضور كوكبة من الرياديات في اقليم الشمال اقامت مجلة مال واعمال تكريما لرياديات محافظات الشمال وذلك في مطعم وكافيه كرز وذلك تحت عنوان “وتستمر المسيرة”.
والذي كان عنوانا لغلاف المجلة في عددها الاول  والذي صدر تزامنا مع تولي جلالة قائد البلاد سلطاته الدستورية وليتوشح غلاف مال وأعمال بصورة قائد البلاد وها نحن
هذا وقد جاء هذا التكريم انطلاقا من حرص  مجلة مال واعمال وبتوجيهات من مديرها التنفيذي محمد فهد الشوابكه على البحث عن قصص نجاح حقيقية وتسليط الضوء على المرأة الأردنية الناجحة في مختلف انحاء الوطن،  تطبيقا لرؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله “ام الحسين بان تكون المرأة الاردنية دوما في ابهى صورة لنباهي بنشمياتنا العالم.
وقبل البدء بالتكريم تحدثت الدكتور امنة الخصاونة مرسلة رسالة محبة وتهاني الى جلالة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زفاف ولي عهدنا المحبوب سمو الامير الحسين بن عبد الله على صاحبة الصون والعفو الانسة رجوة ال سيف.
من جهتها تحدثت الدكتورة فاطمة العناقرة بكلمة اثارت مشاعر الحضور واصفة كل واحدة منهن بأيقونة نجاح ودعتهن الى ضرورة الاستمرار في النجاح ليكن كما اردت ام الحسين قصص نجاح نباهي بها العالم.
وكعادتها المهندسة ماجدة الشويات تحدثت بكلمات من القلب الى القلب فرحبت بالحضور ووصفتهن جميعا بسنابل قمح ذهبية تشكل قصص نجاح ماسية.
هذا وقدمت هبة مصطفى خصاونة حفلة حناء هدية باسم نشميات الشمال الى سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله.
وتخلل الحفل فقرات فنية واهازيج وطنية خرجت من قلوب عبرت بكل فرح عن فرحتها بـ زفاف سمو ولي العهد

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is welcomed as he arrives ahead of the Arab League summit, in Jeddah, Saudi Arabia in this still image obtained from a video May 19, 2023. @alekhbariyatv via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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