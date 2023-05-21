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التربية توضح شروط تسيير الرحلات المدرسية وعدد أيامها

منذ 5 ساعات
التربية توضح شروط تسيير الرحلات المدرسية وعدد أيامها

وطنا اليوم:قال مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم أجمل طويقات، إن الوزارة عدّلت من إجراءات تنظيم الرحلات المدرسية خلال العام الدراسي.
وأضاف طويقات اليوم الأحد، أن التعديلات جاءت لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، إضافى إلى الحفاظ على سلامة الطلبة.
وأشار إلى أنه في السابق، كان يسمح لحركة الطلبة ليومين فقط، مبينا أنها أصبحت 3 أيام للذكور (سبت -اثنين -أربعاء) للإناث (أحد -ثلاثاء -خميس)، كي لا تكون متشابهة بين الذكور والإناث.
وأوضح أن زيادة يوم للرحلات المدرسية، وتفعيلها خلال الفصلين الأول والثاني، أتى لتمضية أوقات منهجية ولا منهجية، معتبرا أن حصر الطلبة في مكان محدد لا يعطي أريحية في تنفيذ الأنشطة.
وبين طويقات أن رحلات الاستكشاف والمغامرات كانت موقوفة، إلا أنه تم تفعيلها ضمن شروط تتضمن موافقة الوزير أو من يفوضه.
ولفت إلى أنه من ضمن الشروط لتسيير رحلة الاستكشاف والمغامرات، وجود مكتب يملك سجل تجاري موثوق وذو اختصاص في المجال ولديه كادر مؤهل.
وقال طويقات إنه من ضمن تسهيل الإجراءات لتسيير رحلات الاستكشاف والمغامرات، تفويض مدراء التربية والمدارس


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