بالصور..مال وأعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد

وطنا اليوم – تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وحفل زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله وتحت رعاية الدكتورة فاطمة العناقرة والمهندسة ماجدة شويات وبحضور كوكبة من الرياديات في اقليم الشمال أقامت مجلة مال وأعمال تكريماً لرياديات محافظات الشمال وذلك في مطعم وكافيه كرز وذلك تحت عنوان “وتستمر المسيرة”.

والذي كان عنواناً لغلاف المجلة في عددها الأول والذي صدر تزامناً مع تولي جلالة قائد البلاد سلطاته الدستورية وليتوشح غلاف مال وأعمال بصورة قائد البلاد وها نحن.

وجاء هذا التكريم انطلاقاً من حرص مجلة مال وأعمال وبتوجيهات من مديرها التنفيذي محمد فهد الشوابكه على البحث عن قصص نجاح حقيقية وتسليط الضوء على المرأة الأردنية الناجحة في مختلف أنحاء الوطن، تطبيقاً لرؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله “ام الحسين بأن تكون المرأة الأردنية دوماً في أبهى صورة لنباهي بنشمياتنا العالم.

وقبل البدء بالتكريم تحدثت الدكتور آمنة الخصاونة مرسلة رسالة محبة وتهاني الى جلالة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة زفاف ولي عهدنا المحبوب سمو الأمير الحسين بن عبد الله على صاحبة الصون والعفاف الآنسة رجوة آل سيف.

من جهتها تحدثت الدكتورة فاطمة العناقرة بكلمة أثارت مشاعر الحضور واصفة كل واحدة منهن بأيقونة نجاح ودعتهن الى ضرورة الاستمرار في النجاح ليكن كما أرادت أُم الحسين قصص نجاح نباهي بها العالم.

وكعادتها المهندسة ماجدة الشويات تحدثت بكلمات من القلب الى القلب فرحبت بالحضور ووصفتهن جميعاً بسنابل قمح ذهبية تشكل قصص نجاح ماسية.

وقدمت هبة مصطفى خصاونة حفلة حناء هدية باسم نشميات الشمال الى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وتخلل الحفل فقرات فنية وأهازيج وطنية خرجت من قلوب عبرت بكل فرح عن فرحتها بـزفاف سمو ولي العهد.