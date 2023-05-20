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أجواء ربيعية لطيفة اليوم واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر ومنخفض خماسيني يؤثر على المملكة الأثنين

20 مايو 2023
أجواء ربيعية لطيفة اليوم واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر ومنخفض خماسيني يؤثر على المملكة الأثنين

وطنا اليوم – تكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة. وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم غدٍ الأحد، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتتأثر المملكة الاثنين، بمنخفض خماسيني، لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 10، وفي مرتفعات الشراة 19 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.


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