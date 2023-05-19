طقس العرب: نهاية أسبوع مناسبة لكافة النشاطات والرحلات

وطنا اليوم:رجح موقع طقس العرب يتزايد تأثر الأردن يومي الجمعة والسبت بالكتلة الهوائية مُعتدلة الحرارة، بحيث يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة و يسود طقس لطيف في مُعظم المناطق نهاراً لتكون مُناسبة للخروج في رحلات و مُمارسة نشاطات خارجية مع الأهل والأصدقاء و بخاصة في مناطق الأغوار و البحر الميت و العقبة.

يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الجمعة، لتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات مئوية، و تكون الأجواء ربيعية لطيفة في مُعظم المناطق نهاراً، و مُعتدلة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول أمطار مُتفرقة ساعات الصباح على بعض المناطق الشمالية، و الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات و تُثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وبالتالي ستكون الجلسات و النشاطات الخارجية مُحببة للغاية نهار الجمعة و في كافة المناطق السياحية الأردنية (إبتداءً من الجبال و إنتهاءً بالأغوار و العقبة)، إلا أن الأجواء يُتوقع أن تتحول إلى باردة نسبياً في ساعات الليل و تحتاج حينها إلى ارتداء معطف لتوائم برودة الأجواء النسبية.

أما يوم السبت، فتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، و يستمر الطقس ربيعيّاً لطيفاً في أغلب المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال المملكة، كما تتجدد فرص الأمطار المتفرقة مع ساعات الصباح على بعض المناطق الشمالية. كما يستمر الطقس ليلاً بارداً نسبياً في مُعظم المناطق