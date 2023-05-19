وزير الخارجية يعقد اجتماعات على هامش القمة مع نظرائه العرب

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مجموعة من اللقاءات مع نظرائه العرب على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

والتقى الصفدي بنظرائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إضافة لمشاركته في عدة اجتماعات مصغرة جمعته مع عدة وزراء خارجية عرب.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانًا متعلقًا بمشاركة الصفدي باجتماع مع نظيريه العراقي والمصري، سامح شكري، ضمن آلية التنسيق الثلاثيّ بين الأردن ومصر والعراق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين في جدة.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلاً عن بحث مُستجدّات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث الإجتماع آخر التطوُّرات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة. كما اتفق المُجتمِعون على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة.

وفي نفس السياق، اجتمع الصفدي بوزراء خارجية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بحسب بيان صادر عن الخارجية البحرينية، في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما المبرم في مارس الماضي.

وقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة