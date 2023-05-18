محافظة : التوجيهي لم يحدث عليه تطوير منذ تأسيسه

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم ، والتعليم العالي عزمي محافظة أن التوجيهي لم يحدث عليه تطوير جوهري منذ تأسيسه ، وكل ما جرى عليه من تغييرات كانت شكلية .

وأضاف في لقاء متلفز أنه كانت هناك محاولات لتطويره في العام 2011 ولم تر النور .

وبين أنه سيتم توزيع الطلبة بعد التاسع الى مسارين كلاهما مدته 3 سنوات ، فالأول بالفرع الأكاديمي من العاشر بحيث يدرس الطلبة نفس المواد ” علمية .. أدبية .. الخ ” ، ثم في الصف الحادي عشر يستطيع الطالب البدء باختيار مواد تستطيع أن تؤهله للدخول الى الجامعة ، ومن ثم يختار المواد العملية ان كان يرغب بالتخصصات العلمية .

وأضاف أنه يجب النجاح المدرسي في جميع الصفوف من العاشر الى الحادي عشر والثاني عشر وبجميع المواد ، وبمجرد نجاح الطالب في الحادي عشر يمكنه التقدم من خلال الحجز حاسوبيا ، وكل حسب الموعد الزمني المناسب له .

ولفت الى أن امتحان التوجيهي سيكون محوسبا بالكامل بحيث يعد له بنك من الأسئلة ، وتكون مسؤولية الوزارة محتوى الأسئلة