وطنا اليوم – تداولت مواقع امريكية صور التي تناقلتها وسائل إعلام لقاء الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بالرئيس الأميركي السابق باراك اوباما.

حيث التقطت الصورة بعد حفل تخرج الاميرة سلمى من جامعة جنوب كاليفورنيا ، و ابنة الرئيس اوباما كانت تدرس لجانب الأميرة سلمى في ذات الفصل.

العاهل الأردني عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا حفل تخرج ابنتهما الأميرة سلمى البالغة من العمر 22 عاما والتي حصلت على شهادة في علم الآثار من جامعة جنوب كاليفورنيا منذ عدة أيام.