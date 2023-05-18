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250 مليون دولار تمويل امريكي من الـ USAIDلمشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة

18 مايو 2023
250 مليون دولار تمويل امريكي من الـ USAIDلمشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة

وطنا اليوم- وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع السيدة مارغريت سبيرز القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الامريكية USAID بحضور الدكتور جهاد المحاميد امين عام الوزارة المهندسة منار المحاسنة امين عام سلطة وادي الأردن و أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمدراء التنفيذيين لشركات المياه مياهنا ، العقبة واليرموك اتفاقية مشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة حيث تصل قيمة التمويل في هذه المرحلة 250 مليون دولار امريكي وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات قادمة .
وبين الوزير ان المشروع يهدف الى الحد من الفاقد المائي الذي تتعد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والاخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، مما سيعمل بشكل مباشر على دعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة الى ما دون الـ 25% بحلول عام 2040 والتي تم اقرارها مؤخراً. بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياهنا بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.
وأضاف انه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة انتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.
وأعرب المهندس محمد النجار عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه. هذا بالإضافة الى برامج التدريب لتأهيل العاملين في القطاع وتطوير الاداء.
ومن جهتها قالت السيدة سبيرز: (تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات القادمة، وتضاف الى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار أمريكي، كما وتأتي الاتفاقية الجديدة انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومتنا ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع) .
واضافت: (سيركز المشروع على تحقيق الاهداف المنشودة وذلك من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة) .

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IMG 20230518 WA0294 - وطنا نيوز

IMG 20230518 WA0268 - وطنا نيوز

IMG 20230518 WA0291 - وطنا نيوز

IMG 20230518 WA0267 - وطنا نيوز

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IMG 20230518 WA0264 - وطنا نيوز

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