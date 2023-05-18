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احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

منذ 4 ثواني
احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

وطنا اليوم: تهديكم دائرة العلاقات العامة والدولية أطيب تحياتها؛ ويسرها دعوتكم لحضور “احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77” تحت رعاية الاستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم رئيس الجامعة، يوم الثلاثاء 23/5/2023 الساعة (9:30) صباحاً.
راجياً التكرم بالإيعاز للمعنيين لديكم بتغطية فعاليات الحفل إعلامياً.

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