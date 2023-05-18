زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن للعام الـخامس على التوالي وتحت مظلة “زين أعمال” رعايتها لمؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين كشريك استراتيجي، والذي ينظمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في مدينة العقبة بالفترة الواقعة بين 15 و18 من شهر أيّار الحالي.

وتأتي رعاية زين للمؤتمر -الذي حضره أكثر من 1500 مُشارك من دول عربية وأجنبية- في إطار إسهاماتها المستمرة وجهودها المتواصلة لوضع المملكة ضمن مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل عبر رحلة التحوّل الرقمي، وتأكيداً على استراتيجيتها الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال وكافة المؤسسات والشركات الصُغرى والكُبرى عبر خدمات استثنائية وحلول رقمية متطورة ومبتكرة، لتخدم مساعي القطاعات والمؤسسات وتدعم مسارها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة وتنمية أعمالها وخفض التكاليف والنفقات التشغيلية.

وتقدم شركة زين لكافة المشاركين في المؤتمر والحاضرين من مؤسسات وأفراد حزمة مميزة من حلول الأعمال القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إذ قامت زين وبالتعاون مع انفوبيب Infobip”” بتوفير خدمة تشات بوت Chatbot عبر الواتساب، التي تتسم بسرعة الاستجابة وتقديم الدعم على مدار الساعة، لتوفير تجربة رقمية استثنائية للمشاركين وإبقائهم على تواصل مع بعضهم البعض، إلى جانب التسهيل عليهم من خلال توفير الوقت والجهد، كما تتيح الخدمة للمشاركين استخدامها للتحقق من أجندة وجدول أعمال المؤتمر ومراجعة قائمة المشاركين في المؤتمر، وإمكانية عقد اجتماعات بين الشركات، كما تتيح الخدمة التحقق من مواعيد وأماكن توفّر المواصلات للتنقّل من وإلى مكان المؤتمر، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الخدمة لطرح أية استفسارات حول المؤتمر.

وتلتزم شركة زين تحت مظلة “زين أعمال” بتقديم حلول أعمال متكاملة لعملائها من قطاعات الأعمال المختلفة، وأحدث خدمات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة، وخدمات الشبكة والخدمات السحابية، كما تقوم بتبنّي أحدث الخدمات الرقمية عبر عقد شراكات استراتيجية مع كُبريات الشركات العربية والعالمية، كما تقدّم زين وفقاً لأعلى المعايير ودرجات الموثوقية والأمان عبر مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) – الأول من نوعه في الشرق الأوسط- خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، واستضافة الخوادم،ونقل الخدمات الكبيرة للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، حيث يحتوي المركز على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها.