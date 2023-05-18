العجارمة يرعى احتفال مديرية قصبة عمان بيوم الاستقلال

وطنا اليوم:مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة احتفال مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان بيوم الاستقلال.

وبين الدكتور العجارمة في كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في ساحة مدرسة منذر المصري الأساسية للبنين، بحضور عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والفعاليات الشعبية والرسمية أننا في عيد الاستقلال نستذكر البطولات والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القيادة الهاشمية وجيشنا العربي وشعبنا الأبي لرفعة الوطن وبناء مجده.

وأشار الدكتور العجارمة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة التربوية في ظل الاستقلال، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات على مر السنين.

ورفع الدكتور العجارمة بأسمه وأبناء الأسرة التربوية أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين، بمناسبة عيد الاستقلال وقرب زفاف سموه.

من جانبه، بين مدير التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتور فيصل الهواري أن عيد الاستقلال تاج الأعياد؛ فيه كسر للقيد وتحرر من الاستعمار، وخروج من الاستبداد والظلم إلى الحرية.

وأضاف أننا حينما نتحدث عن الاستقلال فإننا نتحدث عن سياج الأمن والأمان، وعن وطن عشقناه وملك أحببناه وبايعناه، وعلم بالأيادي رفعناه، مستذكرا إنجازات الهاشميين الذين ما توانوا ليبقى الأردن قلعة صامدة، والتضحيات التي بذلها الأردنيون بدمائهم الطاهرة لننعم بالأمن والأمان.

بدوره، بين مدير مدرسة منذر المصري الأساسية للبنين سليمان الحويان أننا نحتفل اليوم بذكرى غالية ومناسبة عظيمة على قلب كل أردني وأردنية، مستذكرين التضحيات الكبيرة التي بذلها الهاشميون وأبناء الوطن في سبيل الحرية ورفعة الوطن.

واشتملت فعاليات الحفل على قصيدة وطنية بعنوان “هي جنتي” أدتها الطالبة روشن الحاج من مدرسة اليرموك الثانوية، ونشيد مدرسة منذر المصري الأساسية بعنوان “أنا طالب للعلم أسعى جاهدا”، وشعر نبطي من أداء الطالبة جود العجالين من مدرسة تماضر بنت عمرو الأساسية والطالب يحيى العبادي من مدرسة تماضر الأساسية والطالب عاصم الحويان من مدرسة منذر المصري الأساسية والطالبة راما الزيون من مدرسة البتراء الأساسية.

كما اشتملت الفعاليات على أغنية بعنوان “عربية وطنيتي، أدتها طالبات مدرسة الأميرة رحمة بنت الحسن الأساسية، وفقرة وطنية استعراضية “راسك بالعالي” لطالبات مدرسة غرناطة الأساسية الأولى، وفقرة الفلكلور الشعبي.