إهانة اللغة العربية في شوارع المملكة.. إلى متى؟

وطنا اليوم:تزور تركيا تشعر بشعب يحترم لغته.. لا شيء الا بالتركية. هذا ما تراه أيضا لدى كل شعوب الارض، سوى المجتمعات العربية. فأنْ تستعملك اللغة الانجليزية، فهذا يعني أنك “ذكي”. هذا هو الشعور الجمعي. هي تستعملك ولا تستعملها انت. لكن قل هذا لاطفال ومشردي ومجانين وعوام وأميي أمريكا وبريطانيا واستراليا وكندا.

إهانة اللغة العربية ليست في الشوارع فقط. حتى بين الشخص وهاتفه.. الاسم بالاحرف اللاتينية. اما على صفحات التواصل الاجتماعي فلك ان تنظر الى مجرد اسماء الصفحات لأشخاص من لحم ودم عرب ابا عن جد. تسألهم عن ذلك، فتسمع العجب. أما الأعجب فهو شعور البعض ان عليه ان يتحدث بالانجليزية ان اراد ان يكون مبدعا. مجددا ان شئت اسأل عوام بريطانيا عن هذا.

على أية حال هذا هو شعور الهزيمة. عندما تشعر بانك مهزوم ستبحث عن نصر وإن كان زائفا.

لجنة تعريب العلوم في مجمع النقابات المهنية اربد لم تقل هذا لكنها نظمت في النقابات المهنية هناك ندوة حوارية بعنوان: اليافطات التجارية بين العربية والأجنبية، وادارها الدكتور هاني غرايبة عضو في اللجنة وتحدث فيها المهندس مالك البدور من بلدية اربد الكبرى والمهندسة عبير براهمة من مديرية صناعة وتجارة اربد وذلك

وقال الدكتور احسان العثمان رئيس لجنة تعريب العلوم في مجمع النقابات المهنية تعد اللغة العربية من أهمّ مقومات الهوية العربية، حيث عملت طويلاً على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربيّة عبر الزمن، وتعتبر من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ تاريخ العرب منذ العصر الجاهليّ ومن ذلك تاريخهم الكامل، وبطولاتهم ولأهمية اللغة العربية وهي الوعاء الثقافي والحضاري للأمة وهوية المجتمع، قامت اللجنة بتنظيم هذه الندوة للحديث عن اليافطات التجارية بين العربية والأجنبية وتفعيل القوانين والانظمة التي تنص على ان تكون اليافطات التجارية باللغة العربية ،

بدورها بينت المهندسة البراهمة ان الاسماء التجارجية باللغة الاجنبية لا تسجل في مديرة الصناعة وهذه من اكبر المشكلات التي تواجهم بحيث ينص القانون ان يكون اسم المنشأة باللغة العربية الا بعض الاسماء التي يكون فيها شريك اجنبي ويستشار فيها معالي وزير الصناعة او الاسماء المسجلة في قسم العلامات التجارية.

وأكد مدير قسم التراخيص في بلدية اربد المهندس مالك بدور أن نسبة الاسماء المسجلة في مديرية الصناعة والتجارة من عدد المحلات المرخصة في بلدية اربد لاتتجاوز ١٠% وان نظام ترخيص الأعلانات ظمن مناطق البلدية رقم ٧٦ مادة ٣ فقرة “ب ” ينص على أن اليافطات واللوحات يجب ان تكون باللغة العربية ويجاز ان يضاف لها ترجمة باللغة الاجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وبروز موقعها.

وعرض الحضور بعض المشكلات التي تواجهم بسبب تشابه العلامات التجارية خاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تسبب لهن مشاكل لوجود اسماء مشابه تنج اصناف باقل جودة