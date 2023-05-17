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وزارة العمل: تؤكد بأن عطلة عيد الاستقال وعقد قران الامير الحسين تشمل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة وجميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص

17 مايو 2023
وزارة العمل: تؤكد بأن عطلة عيد الاستقال وعقد قران الامير الحسين تشمل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة وجميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص

وطنا اليوم – أكدت وزارة العمل اليوم في بيان لها بأنه وبمناسبة عيد الإستقلال السّابع والسّبعين للمملكة فإن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري ، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص.

كما أكدت وزارة العمل في بيان سابق للوزارة بمناسبة عقد قِران صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف، فإن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسساتش القطاع الخاص.

ويأتي هذا البيان للوزارة احتفاء بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب جميع الاردنيين.

#وزارة_العمل
#الاردن
#عيد الاستقلال


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