يوم وظيفي في جامعة الإسراء يوفر (1199) فرصة عمل

وطنا اليوم – مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل معالي السيد يوسف محمود الشمالي إفتتح مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجيستي في الوزارة السيد إبراهيم الساكت اليوم الثلاثاء في جامعة الإسراء يوماً وظيفياً يوفر (1199) شاغراً في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وذلك بحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد موسى حامد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومدير مديرة عمل عمان الرابعة / الجيزة الدكتور هايل الزبن بالإضافة إلى مندوبي (59) شركة من القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية والسياحية والإتصالات ، حيث يستمر على مدى يومي (الثلاثاء والأربعاء) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

حيث يهدف اليوم الوظيفي لتوفير وظائف شاغرة للطلبة الخريجين والمجتمع المحلي .

ومن الجدير ذكره تم عقد جلسات إرشادية منها : جلسة إرشادية لمجموعة من طلبة الجامعة الخريجين لكيفية كتابة السيرة الذاتية والإستعداد للمقابلة.

وعقد جلسة إرشادية لمجموعة من المتطوعين لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .