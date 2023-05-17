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الكويت تتجه للتعاقد مع 600 معلم ومعلمة من ⁧‫الأردن‬⁩ وفلسطين‬⁩

17 مايو 2023
الكويت تتجه للتعاقد مع 600 معلم ومعلمة من ⁧‫الأردن‬⁩ وفلسطين‬⁩

وطنا اليوم:تتجه وزارة التربية الكويتية نحو التعاقد مجدداً مع 600 معلم ومعلمة من الأردن وفلسطين؛ وذلك لسد النقص في المدارس وتوفير متطلباتها من المعلمين.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن عدد التخصصات المطلوبة من التعاقدات الخارجية للعام المقبل 8 تخصصات هي: اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا «ذكوراً وإناثاً».
وقالت الصحيفة الكويتية، “القطاع الإداري الكويتي تلقى كتاباً من وكيل وزارة التربية الكويتي بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان باحتياجات المدارس من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل”.
وزادت، “السلطان حدد دولتين فقط هما الأردن وفلسطين لاستقدام معلمين ومعلمات جدد منهما عبر لجان التعاقدات الخارجية ولن يتم قبول اي جنسية أخرى مقيمة في بلد التعاقد، في حين لم يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن هذه التعاقدات وتقديم الطلبات الكترونياً أو توقيت سفر اللجان بسبب الظروف التي تمر بها التربية والفراغ الاداري الذي تعانيه، متوقعة ان يتم تحديدها بعد انتهاء اختبارات نهاية العام وتعيين وكيل وزارة بالأصالة”.
وأشارت إلى أن الإعلان عن فتح باب التعاقد الخارجي مجدداً لأعضاء الهيئة التعليمية من الأردن وفلسطين، للعمل في قطاع التعليم العام الكويتي للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024 جاهز في القطاع الإداري، وفي انتظار الضوء الأخضر من السلطان لكشف النقاب عنه ورفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية.

احتياجات «الكويت» من التعاقدات الخارجية:

80 معلماً في اللغة الإنكليزية

50 معلماً للغة الفرنسية

270 معلماً ومعلمة للرياضيات

60 معلماً للعلوم

25 معلماً للكيمياء

60 معلماً ومعلمة للفيزياء

25 معلماً للأحياء

20 معلماً للجيولوجيا


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