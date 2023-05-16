فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الأربعاء

وطنا اليوم:تعتزم شركة كهرباء إربد فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان الثلاثاء ، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل في محافظة إربد، المجاورين لمدرسة حي التركمان الأساسية من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، إضافة إلى مناطق حوفا المزار، وحبكا، والمزار ووادي جروان، والتي سيمتد فيها الفصل من التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأضافت أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق، مناطق، الأكيدر والسويلمة وطريق حدود جابر، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، فيما سيجري الفصل عن مخيم الزعتري بالكامل من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء